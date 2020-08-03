الكناني نائبا لرئيس نقابة الرياضيين

الكناني نائبا لرئيس نقابة الرياضيين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس نقابة الرياضيين غانم عريبي , الاثنين , ان النقابة انتخبت الشيخ صباح الكناني، نائباً لنقيب الرياضيين العراقيين في العراق.وقال رئيس النقابة غانم عريبي في تصريح صحفي، إن “نقابة الرياضيين العراقيين، قررت وبالإجماع تسمية الشيخ صباح الكناني، نائباً لي”.وأضاف ان “الانتخاب جاء بإجماع أعضاء النقابة”، مشيراً الى أن “الكناني سيشكل إضافة مهمة للنقابة التي تسعى الى حماية حقوق الرياضيين في العراق”.تجدر الإشارة الى ان النجم الدولي السابق احمد راضي، كان يترأس النقابة وتم تسمية عريبي خلفاً له بعد وفاته. 

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