الكنيسة الكلدانية تطالب رئاسة البرلمان بإيقاف مشروع قانون المحكمة الاتحادية

الكنيسة الكلدانية تطالب رئاسة البرلمان بإيقاف مشروع قانون المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، البطريرك لويس ساكو، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب بإيقاف قانون المحكمة الاتحادية العليا، لكونه سيتسبب بتفتيت النسيج العراقي، مشيداً بموقف المجمع الفقهي العراقي الرافض لهذا التشريع.وقال ساكو في بيان ، في رسالة موجهة الى رئاسة مجلس النواب “لقد فوجئنا بمشروع قُدِّمَ لمجلس النواب لإعطاء صبغة دينية للمحكمة الاتحادية العليا، بتعيين خبراء لها في الشريعة الإسلامية، ممن يرشّحهم ديوان الوقف الشيعي والسني، في حين تم إقصاء ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية”.وأضاف “هذا المشروع يظلمنا نحن أتباع الديانات غير المسلمة، بعد كل ما عانيناه من الإرهاب والتهجير والسلب والقتل والاستحواذ على ممتلكاتنا”.وطالب بـ”احترام حقّنا كمواطنين عراقيين، نتمتع بحقوقنا أسوة بالمواطنين الآخرين، وإيقاف هذا التمييز المضاعَف ضدّنا”.ودعا ساكو إلى “إعادة مشروع القانون إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل صياغته مرة أخرى وبما يتفق مع الدستور للحفاظ على حقوق المواطنين على حد سواء، حمايةً لتنوع النسيج العراقي ولتعزيز الهوية الوطنية”.ولفت، إلى أن “المشروع يطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبلنا وتواصلنا في بلدنا ونحن أهله الاصلاء، خصوصاً أن ثمة أمر واقع هو أن المحاكم تطبِّق علينا الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية، كالميراث”.وكان المجمع الفقهي العراقي قد اعلن، السبت 27 تموز الماضي، رفضه لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وفيما أكد أن نصوصه الحالية قنبلة موقوتة من شأنها تفتيت النسيج الوطني، أشار إلى أن البلاد غير مهيأة للتحول إلى نظام ديني في الوقت الحالي.

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