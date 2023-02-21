الكهرباء النيابية:سنناقش مذكرتي التفاهم مع شركتي (سيمنس والكتريك)بحضور وزير الكهرباء

الكهرباء النيابية:سنناقش مذكرتي التفاهم مع شركتي (سيمنس والكتريك)بحضور وزير الكهرباء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، استضافة وزير الكهرباء، زياد فاضل، في اجتماعاتها المقبلة لمناقشة عقود الوزارة ومذكرات التفاهم الأخيرة مع شركتي سيمنس الألمانية وجنرال ألكترك الأمريكية.وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية، ان اللجنة “عقدت اجتماعها الأول اليوم برئاسة رئيس اللجنة محمد عبد ربه وحضور أعضائها، وصوتت داخل مقرها على لجانها الفرعية وتوزيع الاعضاء عليها”.كما ناقشت اللجنة وفقاً للبيان “مذكرتي التفاهم مع شركة (سيمنس) الألمانية وشركة جنرال ألكتريك الامريكية، حيث قررت اللجنة استضافة وزير الكهرباء بهذا الشأن، والاطلاع على حيثيات الملف”.وأشار البيان الى “مناقشة اللجنة أيضا مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017، وابداء الملاحظات المتعلقة به، حيث تضمنت مداخلات اعضاء اللجنة التأكيد على ضرورة تضمينها، وانضاج فقراته بما يعود بالنفع للمواطنين.من جهة اخرى شددت اللجنة على “أهمية العمل على مشروع الطاقة المتجددة، من خلال الطاقة الشمسية، وتدوير النفايات وغيرها، وتقليل الاعتماد على حرق الوقود الاحفوري لتقليل الانبعاثات الكربونية بدءاً من الطاقة النفطية”.واتفقت “على اقامة ورشة عمل مع وزارتي الكهرباء والنفط ومواجهة التحديات”.كما قررت لجنة الكهرباء في ختام إجتماعها “إرسال كتاب رسمي الى رئاسة مجلس النواب بشأن لجنة الامر الديواني رقم (61) لسنة 2019”.يذكر ان وزارة الكهرباء، وقعت في 13 كانون الثاني، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنس، كما وقعت في 16 شباط، مذكّرة مماثلة مع شركة جنرال إلكتريك/GE الأمريكية، في إطار البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء في العراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *