الكهرباء النيابية: رئيس الوزراء يكذب ووزير الكهرباء يكذب بشأن تحسين الخدمة الكهربائية

الكهرباء النيابية: رئيس الوزراء يكذب ووزير الكهرباء يكذب بشأن تحسين الخدمة الكهربائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، من تفاقم ازمة الكهرباء خلال الشهرين المقبلين بسبب؛ سوء التحضيرات لكوادر وزارة الكهرباء خلافا للوعود التي أطلقتها الوزارة للموسم الصيفي الحالي، مبينة ان اللجنة حددت الاسباب الحقيقية التي تقف خلف تردي التجهيز. وتقول عضو اللجنة سهيلة السلطاني في تصريح صحفي، ان “التحضيرات التي وعدت بها  حكومة السوداني ووزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي لم تكن دقيقة بل كاذبة “، حيث تكررت ذات المشاكل التي كانت في العام السابق والاعوام التي سبقتها “. وتضيف ان “اللجنة حددت الاسباب الحقيقية وراء الفشل في تحقيق ساعات التجهيز من خلال عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، وبالخصوص قضية عدم توفير المغذيات الكافية التي تتحمل الاحمال العالية للطاقة الكهربائية”، فيما حذرت “من تفاقم الازمة خلال شهر اب وايلول التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة سنويا”. وتتابع السلطاني ان “لجنة الطاقة تواكب مراقبتها ومتابعتها مع كوادر الوزارة رغم تمتعها بالعطلة التشريعية لتذليل الصعوبات ومواجهة درجات الحرارة العالية التي تواجهها محافظات العراق خلال الشهرين المقبلين”. وتساءلت النائبة أين ذهب مبلغ 100 مليار دولار الذي صرف على وزارة الكهرباء منذ حكومة الجعفري لغاية موازنة 2024؟؟؟؟؟.

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