الكويتين مصرين اشد الإصرار على منع شعب العراق من تحقيق إنجاز بناء ميناؤه الكبير ميناء الفاو

الكويتين مصرين اشد الإصرار على منع شعب العراق من تحقيق إنجاز بناء ميناؤه الكبير ميناء الفاو
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بقلم:أ.د.سلمان لطيف الياسري

فإن الكويتين مصرين اشد الإصرار على منع شعب العراق من تحقيق إنجاز بناء ميناؤه الكبير ميناء الفاو وسيعملون جاهدين من اجل تدمير العراق بكل الوسائل المعلنة وغير المعلنة حتى وإن اضطرت إلى دفع أمريكا إلى معاداتنا عن طريق رشي المسؤولين الكبار ومحاربتنا كما حصلت من ١٩٩١ ولغاية ٢٠٠٣ ولا زالت مستمرة بكل ما أوتيت من قوة …

أما الإمارات فإنها تحارب بناء ميناء الفاو الكبير لأنه بصراحة سيعيد الإمارات إلى عصر ماقبل النفط بعد اشمأزاز الدول المتعاملة مع الإمارات وموانئها بعد الغطرسة الإقتصادية التي تمارسها ضدهم هذه الدولة الحديثة في القواميس وستصبح موانئ الإمارات مهجورة إلى ماشاء الله …

اما السعودية فعدوها اللدود ميناء الفاو الكبير لأنها بصراحة تريد تحويل موقع الميناء من الفاو إلى منطقة داخل السعودية لتكون المستفيدة الكبرى …

أما مصر فتحسب إنجاز ميناء الفاو الكبير في العراق بمثابة الحكم عليها بالإعدام لأن من ضمن المشروع هناك خط سكة حديدية من الفاو إلى البحر الأبيض المتوسط دون الحاجة إلى قناة السويس التي تصل عندها السفن العملاقة في أشهر بينما في العراق ستنتقل البضائع وتفرغ في غضون أيام باقل الكلف العالمية …

أما سلطنة عمان التي تشترك في مضيق هرمز مع إيران والمخاوف التي تتعرض لها السفن والأموال العظيمة التي تدفع لهما فلن يكون العالم بحاجة إليه من الآن فصاعدا …

ان دول الخليج ستتدرك جيدا أن ربط السفن من الصين مباشرة بميناء الفاو الكبير ونقل البضائع عبر العراق إلى المتوسط عبر الأردن وسوريا (وغالبا الأردن الأكثر أمانا) فإن ذلك سيجعل من العراق أهم دولة ستراتيجية الموقع في العالم وليس من مصلحة دول الخليج تكملة ميناء الفاو ابداً …

أما أمريكا فتدرك أن ربط العراق والصين باضخم مشروع على وجه الأرض سيقوي عدوها اللدود (الصين) وسيجعل منها القوة رقم واحد عالميا …

أيها الشعب العراقي أقول قولي هذا لكم بملئ فمي اعتبروني عاقلاً أو مجنوناً أو كيفما تقيموني و تقيمون كلامي إن أردتم أن تبقوا دولة واحدة مترابطة – فميناء الفاو الكبير هو الضمانة لهذه الوحدة لأن بصراحة الخط السككي سوف يربط محافظات الجنوب بمحافظة الأنبار لأن هذا الخط يجب ان يمر بجوار نهر الفرات إلى حين الوصول إلى أرض سوريا أو الأردن – وليس بعيدا ان تعمل أمريكا من أجل إجهاض الميناء إلى تقسيم العراق وتحويله إلى ثلاث دويلات صغيرة لقطع اوصاله وفشل الميناء وخط سكة الحديد …

أما إن أردتم العيش الكريم فإن الميناء سيكون الضمانة لمستقبلكم ومستقبل الأجيال القادمة حين نفاذ النفط عندها أنتم ستبقون العراق العظيم وعربان الخليج سيرجعون إلى عاداتهم القديمة التي تربوا عليها قبل الثروة النفطية – بالإضافة إلى ان الوارد العظيم الذي سنجنيه من الميناء وخط سكة الحديد ستكون أضعاف أضعاف مانجنيه من النفط بشرط عدم القبول بأي ربط سككي مع الكويت وايران وعمق الميناء يجب ان لايكون اقل من ٢٥ متر على أقل تقدير …

هل فهمتم مامعنى إنجاز ميناء الفاو الكبير — وأخيرا أقول إن من يعتبر حادثة موت مدير الشركة الكورية المنجزة لبناء الميناء انتحارا فهو أما غبي أو غبي جداً أو عميل أو مندس أو خانع مشترك في الجريمة ضمنيا – والسلام وسلمولي على مسؤولينا العرقيين الذين يعتبرون الكويت بلدهم الثاني …

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