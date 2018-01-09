الكويت تؤكد على أهمية مؤتمر إعادة إعمار العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم الثلاثاء، أهمية مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق الذي سيعقد في الفترة من 12 الى 14 شباط المقبل مشيرا الى انه يعقد في ظل “ظروف حرجة”.وقال الجارالله في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاعلان عن تفاصيل مؤتمر [إعادة إعمار العراق]، ان “دعم الكويت للعراق لم يتوقف ولن يتوقف لان أمن واستقرار العراق من أمن واستقرار الكويت والمنطقة” معربا عن تهانيه للعراق على الانتصار الحاسم على التنظيمات الارهابية وعلى رأسها [داعش]”.وأضاف، ان “دولة الكويت انتصرت لدورها الانساني والاخلاقي والعربي والاسلامي لنجدة ونصرة العراق” مبينا “انها بدأت الاستعداد للمؤتمر منذ اعلان أمير البلاد عزمه استضافته اذ تم الاتصال بالاشقاء العراقيين والبنك الدولي وبدأت الصورة تتضح بشأن هذا المؤتمر”.وأوضح، ان “المؤتمر يتضمن ابعادا تنموية والجديد فيه انه سيشهد مشاركة القطاع الخاص للاسهام في اعادة اعمار العراق” مشيراً الى ان “البنك الدولي سيشارك بصفته مساهما رئيسياً في المؤتمر لتوفير الضمانات المطلوبة للقطاع الخاص لأنه بحاجة لضمانات للاستثمار والمشاركة في تنمية العراق”.وقال الجار الله، انه تم الاطلاع مع الوفد العراقي في اجتماع اليوم على الاحتياجات التنموية والاستثمارية لاعادة اعمار العراق اضافة الى دور منظمات المجتمع المدني الذي سيخصص له اليوم الاول من المؤتمر فيما سيخصص اليوم الثاني للقطاع الخاص والثالث لاعلان الدول عن مساهماتها” معربا عن “أمله بمزيد من التنسيق بين البلدين اذ تعقد آمال كبيرة مع هذا المؤتمر الذي سيتفاعل معه العالم بشقيه الحكومي والخاص”.من جانبه قال الامين العام لمجلس الوزراء رئيس الوفد العراقي مهدي العلاق ان هذا المؤتمر جاء بمبادرة قيمة من أمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح بعد سلسلة من اللقاءات المشتركة للاتفاق على أوراق المؤتمر وبحوثه”.وأفاد “بان المؤتمر لن يكون تقليدياً أبداً وأن الفرص الاستثمارية التي سيعلن عنها في المؤتمر ستشكل دعامة رئيسية اذ سنعد خططا استثمارية وتقارير عن حجم الاضرار والحاجة لاعادة الاعمار وفق دراسات ميدانية متخصصة”.وأضاف العلاق، ان “المؤتمر سيناقش موضوع تأمين العمليات الانسانية في المناطق المحرر” مؤكداً “ثقته بدولة الكويت ونجاحها في مجال تنظيم المؤتمرات”.وذكر العلاق “انه سيتم وضع تقرير في الـ13 من الشهر الجاري عن حجم الدمار والمبالغ اللازمة لإعادة إعمار العراق على الموقع الالكتروني الرسمي للمؤتمر”.وقال ان “المبلغ الذي تحتاجه العراق لإعادة الاعمار لا يقل عن 100 مليار دولار لدعم القطاع السكني الذي تضرر على نحو كبير وقطاعات النفط والاتصالات والصناعات والخدمات الاساسية منها توفير الماء والصرف الصحي”.