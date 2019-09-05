آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
تيار الحكمة: حكومة الظل في دور الشرنقة حاليا
الكويت تتجاوز على الحدود العراقية في الزمن الأغبر
شنكالي:إلغاء تجميد أموال الإرهابيين جاء مقابل جزء منها لصالح “جيب علي العلاق وقيادات متنفذة”
نائب:أكثر من 10 حقول نفطية في الإقليم يتم تهريب نفوطها من قبل حزب بارزاني
قاضي تحقيق النزاهة:مفتش الداخلية أغلق ملف فساد صفقة “الميتسوبيشي”!
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الكويت تتجاوز على الحدود العراقية في الزمن الأغبر
شنكالي:إلغاء تجميد أموال الإرهابيين جاء مقابل جزء منها لصالح “جيب علي العلاق وقيادات متنفذة”
نائب:أكثر من 10 حقول نفطية في الإقليم يتم تهريب نفوطها من قبل حزب بارزاني
هوك:بلادي ليس لها علاقة في هجمات مخازن الحشد وإيران تبيع نفطها على أساس أنه عراقي
عبد الجبار:ضعف الحكومة العراقية وبرلمانها وراء تجاوز الكويت على حدودنا البحرية
-
- رياضية
- تحقيقات
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
-
- متابعات خاصة
إصرار زعماء ميليشيات الحشد الشعبي بالدفاع عن إيران..العراق إلى المجهول
مكتب عبد المهدي إيراني الإرتباط والعقيدة
السجون العراقية مسالخ بشرية وجرائم قتل يومية خارج الدستور والقانون
بعد الدعارة ونشر المخدرات.. مليشيات الحشد تسيطر على تجارة المشروبات الروحية
البيت الأبيض:عبد المهدي إيراني العقيدة والهوى
-
- منوعات
- صورة وتعليق
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
-
- اذاعة INN