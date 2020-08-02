الكويت تحظر الطيران التجاري مع العراق بسبب كورونا

الكويت تحظر الطيران التجاري مع العراق بسبب كورونا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حظرت الكويت رحلات الطيران التجاري من 31 دولة ، من بينها مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق حتى إشعار آخر خشية تفاقم أزمة وباء كورونا .وذكرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إن هذه الخطوة تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا اللوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد -19 بشأن الدول عالية الخطورة ” ومن بين الدول التي يشملها الحظر أيضا الهند والصين وإسبانيا وباكستان وإيطاليا والبرازيل .وأعلنت شركة مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المدرجة على جداولها إلى الكويت اعتبارا من أمس السبت وحتى إشعار آخر .وقالت الشركة في بيان رسمي إن القرار يتلو إعلان إدارة الطيران المدني الكويتية وقف الرحلات التجارية من 31 دولة من بينها مصر في ضوء تداعيات فيروس كورونا . وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت عن 6 وفيات من بين 491 إصابة جديدة بمرض كوفيد -19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية .

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