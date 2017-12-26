الكويت تخرج من خليجي 23

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بغداد/شبكة أخبار العراق- ودعت الكويت صاحبة الضيافة منافسات كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 23” بعد الخسارة 1-صفر من عمان امس الاثنين.والهزيمة هي الثانية على التوالي للكويت التي خسرت 2-1 من السعودية في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى لتتذيل الترتيب.جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها أحمد مبارك (كانو) في الدقيقة 58 لتعوض عمان خسارتها 1-صفر من الإمارات وتحصد أول ثلاث نقاط.وتقاسمت السعودية والإمارات الصدارة في المجموعة الأولى بكأس الخليج لكرة القدم “خليجي 23” بعد التعادل بدون أهداف “الاثنين” في الكويت ليقترب المنتخبان من الدور قبل النهائي.ورفع كل منتخب رصيده إلى أربع نقاط بعدما فازت السعودية 2-1 على الكويت وتغلبت الإمارات 1-صفر على عمان في الجولة الافتتاحية للمجموعة.جاءت المباراة متوازنة بين الطرفين وكانت أخطر فرصة من نصيب السعودية عندما سدد مختار فلاتة كرة رائعة في الشوط الأول لكن الحارس خالد عيسى أخرجها ببراعة.وقبلها سدد علي مبخوت مهاجم الإمارات كرة بجوار القائم في الدقيقة 11.