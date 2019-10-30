الكويت تستضيف أول كأس خليجي نسائي

الكويت تستضيف أول كأس خليجي نسائي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت فاطمة حيات عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الكويتي ورئيسة اللجنة النسائية، أنه تمت الموافقة من دول الخليج على إقامة أول كأس خليجي نسائي، بمشاركة اليمن والعراق على أن يقام في شهر مارس آذار 2020، وسوف تستضيفه الكويت.وأشارت حيات إلى أن الموافقة جاءت من جميع الدول المشاركة خاصة السعودية والعراق، مؤكدة حرص الجميع على المشاركة في كأس الخليج النسائي لأول مرة لا سيما بعد النجاح اللافت لمنافسات الدورة الحالية لرياضة المرأة الخليجية.وحول رأيها في الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية، قالت إن ما يميزها مشاركة السعودية لأول مرة في عدد من الألعاب، وهي مشاركة “أثلجت صدورنا جميعا”.وأضافت أنها سعيدة بالتواجد ضمن أكبر تجمع نسائي خليجي، متمنية أن يرتفع المستوى في الدورات المقبلة، وتخرج فتيات الخليج من تقديم مستوى هواة إلى مستوى عالمي محترف يليق بالمشاركات الخارجية.

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