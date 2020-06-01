الكويت تنفي تنازل أو تأجيل دفع التعويضات العراقية إليها

الكويت تنفي تنازل أو تأجيل دفع التعويضات العراقية إليها
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بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت صحيفة “القبس” الكويتية، الاثنين، تأجيل او تنازل الكويت عن التعويضات العراقية، مؤكدة أن الأمر بيد مجلس الأمن والأمم المتحدة.ونقلت الصحيفة في خبر ، عن مصادر مطلعة قولها حول ما يتردد بشأن تنازل الكويت عن التعويضات العراقية او سمحت بتأجيلها إن “هذا الامر بيد مجلس الامن واللجنة الخاصة بالتعويضات في الامم المتحدة”.وأضافت الصحيفة، أن “ما يشاع عن اي تنازل او تأجيل عار من الصحة اطلاقاً”.

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