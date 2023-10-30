الكيان الصهيوني وحبه لسفك الدماء بقلم محمد الوزان

كشفت الحرب العدوانية

العالمية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة زيف الشعارات الديمقراطية والانسانية التي تتمشدق بها امريكا والغرب وعرت الى الابد المواقف المحلية والاقليمية والدولية وكرست همجية الكيان الصهيوني وحبه لسفك الدماء وهي بالقدر نفسه ابرزت قوة المقاومة الفلسطينية وصمودها الاسطوري وقوتها على اختراق الدويلة التي تقول عن نفسها انها دويلة لا تقهر فقد قهرتها سواعد شباب المقاومة وجعلتهم يتخبطون ولا يعرفون الرد في بداية الهجوم البطولي لفصائل القسام ٠ان العدوان الصهيوني كشف بدون لبس زيف الانظمة العربية المتصهينه والتي لم يرق موقفها الى مستوى العدوان وانما اكتفت بالاستنكار والشجب كما ان ادعياء المقاومة وتحرير القدس بقوا صامتين حتى لم يستنكروا وفي مقدمتهم ايران التي انكشف كذب شعاراتها عن تحرير القدس٠ولا نستغرب الموقف الغربي المنافق والذي اصطف الى جانب العدوان الاسرائيلي وبرر جميع تصرفات العدو واعتبرها دفاعا عن النفس٠والحقيقة التي تحققت بعد هذه المجابهة ان المقاومة الوطنية الفلسطينية حققت انتصارا باهرا وان الاوضاع لن تكون كما كانت بالامس بعد ان ادركت اسرائيل ان الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن قضيته ابدا رغم كل الدمار والخراب والقتل ولابد من حصوله على حقوقه في اقامة دولته المستقلة على تراب فلسطين وعاصمتها القدس وان الكيان الصهيوني لابد ان يخضع للامر الواقع ويعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وان التطبيع مع هذا الكيان يجب ان يتوقف وان الجماهير العربية اثبتت وجودها في دعم المعركة مع العدو رغم عدم اتاحة الفرصة لها للمشاركة في دحر العدوان وان دولة الكيان الصهيوني ايله الى السقوط عاجلا ام اجلا وهذا ما وعد به الله ومن احسن من الله قيلا٠