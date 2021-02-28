اللأعب الأردني أحمد الصغير سيتعاقد مع نادي الحدود العراقي

اللأعب الأردني أحمد الصغير سيتعاقد مع نادي الحدود العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصبح أحمد الصغير، المدافع الدولي بصفوف الفيصلي الأردني، مرشحًا لخوض تجربة احترافية في الملاعب العراقية.وكشفت مصادر خاصة، أن الصغير قد يطلب فسخ عقده من الفيصلي، من أجل الاحتراف مع فريق الحدود العراقي، الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بمدافع أجنبي.ولم يحسم أحمد الصغير بعد موقفه، رغم أن الفيصلي بدأ باختبار مدافع محترف وهو الصربي جورجي.وفي حال تمت صفقة انتقال الصغير، فإنه سيلتحق بمواطنيه إحسان حداد، الذي احتراف بالقوة الجوية، ومحمود زعترة الذي رحل لنفط الوسط.

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