اللأعب العراقي المغترب أياد ينضم الى فريق السلة الوطني

اللأعب العراقي المغترب أياد ينضم الى فريق السلة الوطني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انضم لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة، المغترب سنار اياد، الى كتيبة اسود الرافدين خلال المعسكر التدريبي في العاصمة بغداد.وقال المدير الإداري لمنتخب السلة، مهند العاني في حديث صحفي، إن “المنتخب الوطني لكرة السلة، يواصل استعداداته لبطولة الملك عبد الله والمقرر اقامتها في الأردن في الـ14 من شباط الجاري”.وأوضح أن “المنتخب واصل مرانه واكتملت صفوفه، حيث انضم اللاعب المغترب سنار اياد الى المعسكر”، مبيناً ان “مدرب المنتخب الوطني قصي حاتم يقود الوحدات التدريبية استعداداً للبطولة في الأردن”.تجدر الإشارة الى أن بطولة الملك عبد الله تقام بمشاركة منتخبات الأردن والعراق وسوريا ولبنان والبحرين. 

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