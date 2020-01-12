اللأعب العراقي شوكان ينضم الى نادي كاظمة الكويتي

اللأعب العراقي شوكان ينضم الى نادي كاظمة الكويتي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل اللاعب العراقي محمد شوكان الى دولة الكويت، لاكمال تعاقده مع نادي كاظمة الكويتي في الانتقالات الشتوية الجارية.وقال شوكان في حديث صحفي، “وصلت قبل قليل الى دولة الكويت من اجل اكمال صفقة انتقالي لصفوف نادي كاظمة الكويتي”.واوضح ان “العقد مع كاظمة يستمر لمدة نصف موسم قابل للتجديد”، مبيناً انه “سيوقع على العقد رسمياً مساء اليوم”.تجدر الاشارة الى ان شوكان هو ثالث عراقي في الدوري الكويتي بعد علاء عباس وامجد عطوان.

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