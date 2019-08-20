اللأعب الفرنسي كيليان مبابي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين في العالم

اللأعب الفرنسي كيليان مبابي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين في العالم
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- ارتقى النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم، وشهدت قائمة العشرة الأوائل غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو ووجود الأرجنتيني ليونيل ميسي خلف المصري محمد صلاح.ووفقا للقائمة التي نشرها المركز الدولي للدراسات الرياضية، فقد ساهم تألق مبابي مؤخراً في ارتفاع القيمة السوقية للنجم الفرنسي إلى أكثر من 252 مليون يورو، بينما يحتل محمد صلاح، نجم ليفربول، المرتبة الثانية بـ219.6 مليون يورو.وتقدم الهداف الإنجليزي رحيم ستيرلينج إلى المركز الثالث بقيمة تفوق 207 مليون يورو، وذلك عقب تألقه في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وكذلك بعد المستويات الطيبة التي قدمها بقميص منتخب الأسود الثلاثة.واحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الرابع، بقيمة تقارب 167.4 مليون يورو، ليضمن مكاناً له ضمن قائمة العشرة الأوائل على عكس غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خرج من القائمة بالرغم من انتقاله إلى يوفنتوس خلال الصيف الماضي وعدم تأثر قيمته الرياضية والتسويقية.وكان المركز الخامس من نصيب جادون سانشو، بقيمة تسويقية تقدر بنحو 159 مليون يورو، وجاء ذلك تتويجاً للموسم الخارق الذي قدمه مع بوروسيا دورتموند.وجاء السنغالي ساديو ماني بالمركز السادس (157.8 مليون يورو) متبوعاً بالإنجليزي هاري كين بقيمة تفوق 207.8 مليون يورو بقيمة تفوق 155 مليون يورو، ثم البرازيلي روبرتو فيرمينو بـ144.2 مليون يورو.واحتل أنطوان جريزمان المنقتل حديثاً إلى برشلونة، المركز التاسع في قائمة أغلى اللاعبين في العالم، بقيمة سوقية وصلت إلى 143 مليون يورو، بينما احتل ليروي ساني المركز العاشر بـ137 مليون يورو.ويعتمد تقييم المركز الدولي للدراسات الرياضية على عدد من العوامل من بينها العمر والمعدل التهديفي وعقد اللاعب مع ناديه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *