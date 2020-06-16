اللأعب المحترف علي الموسوي ينتظر موافقة كاتانيتش للإلتحاق بالمنتخب الوطني

اللأعب المحترف علي الموسوي ينتظر موافقة كاتانيتش للإلتحاق بالمنتخب الوطني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- ينتظر المحترف العراقي في نادي كوبنهاغن الدنماركي، علي الموسوي، إشارة من مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش من اجل الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني.وقال والد اللاعب ، إن “علي ينتظر إشارة من مدرب المنتخب الوطني كي يلتحق بصفوف اسود الرافدين، وهذا الامر حلم طفولته”.وأضاف ان “البعض اتهم ولدي بعدم الولاء للوطن ظلماً، وكل الدعوات السابقة وهمية ولا وجود لها”، مبيناً ان “علي لايزال بلا مستمسكات عراقية ولم يساعدنا احد في ذلك”.تجدر الإشارة الى ان مدرب المنتخب الوطني لم يستدعٍ لاعبين محترفين لصفوف اسود الرافدين سوى اللاعب فرانس بطرس.

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