اللأعب حكيمي يحقق رقماً مميزاً في تسجيله للأهداف

اللأعب حكيمي يحقق رقماً مميزاً في تسجيله للأهداف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تمكن الظهير الأيمن لأنتر ميلان الايطالي، المغربي أشرف حكيمي، من تحقيق رقم مميز، بعد تألقه اللافت للنظر مع النيراتزوري منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد الاسباني.وساهم حكيمي في تسجيل الهدف الثاني لأنتر في شباك فيورنتينا، على ملعب أرتيميو فرانكي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي، بعدما صنع الهدف لزميله إيفان بيريسيتش،وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن “حكيمي، صاحب الـ22 عاماً، هو المدافع الوحيد الذي يساهم في تسجيل 10 أهداف بالدوريات الـ5 الكبرى هذا الموسم”.وأضافت الشبكة، أن “أشرف حكيمي، ومنذ انطلاق الموسم، تمكن من تسجيل 6 أهداف، فيما قدم لزملائه 4 تمريرات حاسمة”.وكان ريال مدريد، قد قرر إعارة حكيمي الى بروسيا دورتموند الألماني، وبعد أن استعاده قرر بيعه إلى الانتر، بعد مطالبات اللاعب المغربي باللعب أساسياً، على حساب الدولي الاسباني داني كارفاخال. 

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