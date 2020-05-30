اللأعب سعد ناطق يرفض عرضاً هندياً

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نصيف:الحكيم يضغط على الكاظمي لتمرير مرشح فاسد لوزارة النفط
وزير المالية يصرف 400 مليار دينار إلى كردستان دون أستلام دولار واحد منها من إيرادات بيع النفط والمنافذ
الزراعة النيابية:ميليشيات الحشد وراء حرق مزارع سلة الحبوب لصالح إيران
المالية النيابية:س”نتحرك” لإلغاء الرواتب المزدوجة
المالية النيابية تستبعد تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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