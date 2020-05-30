اللأعب سعد ناطق يرفض عرضاً هندياً

اللأعب سعد ناطق يرفض عرضاً هندياً
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رفض مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، سعد ناطق، عرضاً للاحتراف في الدوري الهندي.وقال مصدر مقرب من ناطق في تصريح صحفي،ان “المدافع سعد ناطق تلقى عرضاً للاحتراف مع بطل الدوري الهندي اتلتيكو ديل كولكاتا”.واوضح ان “ناطق قرر رفض العرض كونه لا يلبي طموحاته وليس ضمن اهتماماته”، مبيناً ان “ناطق يمتلك عرضاً اخر من الخليج”.تجدر الاشارة الى ان عقد ناطق ينتهي مع الشرطة في الصيف الحالي. 

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