اللأعب محمد داود يلتحق بالمنتخب الوطني

اللأعب محمد داود يلتحق بالمنتخب الوطني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- التحق نجم نادي النفط، محمد داود، بصفوف المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة دبي الدولية.وقال داود في تصريح  صحفي: إن “مدرب المنتخب الأولمبي، عبد الغني شهد، وجه دعوة لي من اجل الالتحاق بضفوف المنتخب الأولمبي في بطولة دبي الدولية”.وأوضح داود، “لبيت الدعوة على الفور ويشرفني تمثيل لمنتخب الأولمبي في لبطولة، لاسيما وانا الان في اتم الجاهزية ولا اعاني من أي إصابة”.يذكر ان المنتخب الأولمبي سيلعب في مجموعة تضم منتخبات كوريا الجنوبية واوزباكستان والأردن وسوريا. 

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