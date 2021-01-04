اللأمي:عزوف الشعب عن المشاركة في الانتخابات المقبلة سيتيح الفرصة لصعود ذات الوجوه التي دمرت البلاد والعباد

اللأمي:عزوف الشعب عن المشاركة في الانتخابات المقبلة سيتيح الفرصة لصعود ذات الوجوه التي دمرت البلاد والعباد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق عادل اللامي، الاثنين، أن نزول القوى السياسية إلى الشارع من الان، هو دليل على إدراكها صعوبة الانتخابات المقبلة، مشيرا الى أن انخفاض المشاركة في الاقتراع سيبقي “الوجوه الفاشلة متسيدة”.وقال اللامي في تصريح صحفي ، إن “انخفاض نسبة المشاركين في الانتخابات المقبلة سيتيح الفرصة لصعود فاسدين من جديد ولن يتم أي تغيير في العملية السياسية وستبقى الوجه الفاشلة متسيدة على المشهدين التنفيذي والبرلماني”.وأضاف، أن “الناخبين الذين سيتخلفون عن المشاركة في الانتخابات المقبلة هم بالأصل ناخبون سلبيون للفاسدين لكونهم سيفسحون الفرصة فقط لأعوان الفاسدين”، مشيراً إلى أن “نزول القوى السياسية للشارع من الان دليل على إدراكها بأن الانتخابات المقبلة ستكون صعبة”.يشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن، تحديد السادس من حزيران المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، في حين تحذر كتل سياسية من محاولات لتغيير الموعد. 

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