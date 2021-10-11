اللأمي: نسبة المشاركة في الانتخابات هي 34%

اللأمي: نسبة المشاركة في الانتخابات هي 34%
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس مجلس المفوضين الأسبق عادل اللامي، اليوم الاثنين، نسبة مغايرة لعدد المشاركين بالإنتخابات.وقال اللامي في بيان ، ان “المفوضية اعلنت نسبة المشاركة كالتالي عدد المصوتين ٩٠٧٧٧٧٩ *١٠٠ / تقسيم عدد الناخبين في سجل الناخبين ٢٢١١٣٦٨ =نسبة المشاركة ٤١٪؜”.واضاف ان “الصحيح هو تقسيم / مجموع الناخبين المؤهلين ٢٦٦٤٢٠٨٥ = نسبة المشاركة ٣٤٪؜”.

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