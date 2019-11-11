اللأمي:3 مسودات لقانون الانتخابات الجديد والأحزاب المتنفذة تصّر على تمرير ما يحقق مصالحها

اللأمي:3 مسودات لقانون الانتخابات الجديد والأحزاب المتنفذة تصّر على تمرير ما يحقق مصالحها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت لجنة صياغة قانون الانتخابات الجديد في رئاسة الجمهورية، الاثنين، عن تفاصيل القانون الجديد والتغييرات التي حصلت فيها، مبينة ان الكتل السياسية تضغط لاعادة صياغة الكثير من البنود السابقة فيها.وقال عضو اللجنة عادل اللامي في تصريح صحفي، ان “هناك ضبابية بقانون الانتخابات الجديد بسبب وجود ثلاثة مسودات احدها في البرلمان والثانية المسلمة من لجنة الخبراء في رئاسة الجمهورية والثالثة قيد الصياغة عند الحكومة”.واضاف اللامي، أن “المسودة المقترحة من قبل لجنة الخبراء تضمنت تقليص عدد اعضاء مجلس النواب لنحو 35% اي ان العدد سيكون بنحو 201 نائب لكل دورة انتخابية على ان يتم زيادة 6 نواب على كل دورة جديدة الا ان الكتل السياسية تضغط لاعادة بنود القانون القديم فيه”.واوضح، ان “تقليص عدد النواب بحاجة الى تعديل دستور وهذا ما تم اقتراحه على لجنة اعادة النظر بالدستور”، مشيرا إلى أن “لجنة اعادة النظر بصياغة قانون مفوضية الانتخابات واقترحت الغاء المفوضية والاستعانة بخبراء مستقلين لادارة الانتخابات وحلها الا ان الكتل السياسية تصر على انتخاب مفوضية بسنوات متعددة كما هي العادة.كما اكد اللأمي ان الشعب العراقي يطالب بانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء من قبل الشعب مباشرة للقضاء على المحاصصة وهذه أهم خطوة في تعديل قانون الانتخابات وعكس ذلك يعتبر التعديل  لافائدة منه.

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