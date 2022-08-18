اللاعب البرازيلي “كلاوديو مارادونا” سيلعب ضمن فريق نوروز العراقي

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حزب طالباني يدعو إلى عودة عمل الجلسات البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة
الجيل الجديد:المشاركة الشعبية ستكون واسعة في الانتخابات الجديدة
النزاهة تعلن عن إعادة( 231 )مليار دينار إلى خزينة الدولة من شركة ” كي كارد”
وزارة الكهرباء:إنجاز الربط الكهربائي الخليجي في عام 2024!
حزب الدعوة:الإطار مع المسار القانوني وليس مع المسار الصدري الفوضوي
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النزاهة تعلن عن إعادة( 231 )مليار دينار إلى خزينة الدولة من شركة ” كي كارد”
وزارة الكهرباء:إنجاز الربط الكهربائي الخليجي في عام 2024!
العراق والصين يؤكدان على أهمية تطوير الصناعة النفطية والاستثمار الأمثل للغاز
تقرير: العراق بالمرتبة الرابعة عربيا باستهلاك النفط
الدفاع:وفد عسكري برئاسة وزير الدفاع في موسكو للاطلاع على أحدث التقنيات العسكرية
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