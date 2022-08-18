اللاعب البرازيلي “كلاوديو مارادونا” سيلعب ضمن فريق نوروز العراقي

اللاعب البرازيلي “كلاوديو مارادونا” سيلعب ضمن فريق نوروز العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت الهيئة الادارية لنادي نوروز الرياضي، عن تعاقدها مع ماردونا لتعزيز هجوم فريقها الكروي في الموسم المقبل.وذكر بيان مقتضب للنادي ، ان البرازيلي “كلاوديو مارادونا” انضم رسميا لصفوف فريق نوروز لتمثيله في منافسات الدوري الممتاز الموسم المقبل.يشار الى ان نوروز اعلن في وقت سابق عن ضم المدافع البرازيلي ماتيوس ليما لتمثيله في الموسم الكروي الجديد.

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