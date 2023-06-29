اللاعب (العاني)مستمر مع نادي الزوراء

اللاعب (العاني)مستمر مع نادي الزوراء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يسيطر الغموض على مستقبل لؤي العاني لاعب نادي الزوراء، وسط أنباء دخوله في مفاوضات مع إدارة الطلبة، لتمثيل الفريق خلال الموسم المقبل.وقال مصدر مقرب من العاني “مندهشون من أنباء توصل اللاعب لاتفاق مبدئي لتمثيل الطلبة مقابل 250 مليون دينار “. وأضاف “العاني ملتزم بعقده مع فريقه الحالي الزوراء، ويركز على المباريات الأخيرة في الموسم الحالي“. يأتي ذلك بعدما أكدت بعض التقارير، حصول الطلبة على موافقة مبدئية من صانع الألعاب لؤي العاني، مقابل توفير شقة وسيارة بجانب العقد الماليومثل لؤي العاني، العديد من الأندية المغربية قبل العودة إلى العراق قبل موسمين واللعب مع القوة الجوية، وتم استدعائه للمنتخب الأولمبي خلال الفترة السابقة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *