اللاعب العراقي (إسامة رشيد) خارج تدريبات المنتخب بعد إصابته

اللاعب العراقي (إسامة رشيد) خارج تدريبات المنتخب بعد إصابته
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعرض محترف فيزيلا البرتغالي أسامة رشيد، اليوم، إلى إصابة في قدمه اليسرى أبعدته عن إكمال المران الصباحي للمنتخب العراقي في ملعب البترا بالعاصمة الأردنية عمان.واضطر رشيد (31 عاما) للخروج من التدريبات بعد إصابة تعرض لها أثناء تقسيمة المنتخب.وينتظر الجهاز الفني لأسود الرافدين بقيادة الإسباني خيسوس كاساس تقرير طبيب المنتخب حول إصابة رشيد، لتحديد موقفه من مواجهة الأردن يوم غد الثلاثاء، في لقاء تحديد المركز الثالث بالبطولة الرباعية.وكان كاساس قد أشراك رشيد لأكثر من 60 دقيقة في المباراة الأولى أمام قطر التي انتهت لصالح العنابي بركلات الترجيح (6-5)، بعد التعادل السلبي بالوقت الأصلي.يذكر أن رشيد سبق له أن تعرض لإصابة في أضلاع القفص الصدري أثناء ودية العراق وكولومبيا التي جرت في يونيو/حزيران الماضي. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *