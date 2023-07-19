اللاعب العراقي (يوسف الأمين) ينضم إلى نادي آينتراخت براونشفايج الألماني

اللاعب العراقي (يوسف الأمين) ينضم إلى نادي آينتراخت براونشفايج الألماني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نادي آينتراخت براونشفايج الألماني، اليوم الثلاثاء (18 تموز 2023)، تعاقده مع اللاعب العراقي يوسف الأمين لمدة موسمين قادما من فينورد الهولندي. وذكر نادي آينتراخت براونشفايج الناشط بدوري الدرجة الأولى الألماني في بيان رسمي: “تم التعاقد مع اللاعب العراقي يوسف الأمين لمدة عامين حتى صيف 2025”.وأضاف: “لاعبنا الجديد الأمين يبلغ من العمر 19 عاما، ويجيد اللعب بجهة اليسار، ومثل نادي فينورد الهولندي بالمواسم السابقة”.وختم النادي الألماني بيانه بعبارة ترحيبية باللهجة العراقية، قائلا: “منور.. وبالتوفيق يوسف”.ويعد يوسف أمين من أبرز مواهب العراق التي قدمت مستويات مبهرة بالآونة الأخيرة، وظهر بشكل مميز مع أسود الرافدين بمونديال الأرجنتين للشباب الذي أقيم في مايو/آيار الماضي.يذكر أن الأمين، ولد من أبوين عراقيين مهاجرين بمدينة إيسين الألمانية في 21 أغسطس/آب 2003، وبدأت مسيرته مع كرة القدم حين كان عمره 15 عاما مع أكاديمية نادي دورتموند.وتنقل بين فرق الفئات السنية ابتداء من 2018 وحتى 2020 عندما انتقل إلى فريق فيكتوريا كولن للشباب، ثم التحق مع فينورد الهولندي لفئتي الشباب والرديف.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *