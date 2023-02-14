اللاعب محمد صلاح معروض للبيع

اللاعب محمد صلاح معروض للبيع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف موقع “فوتبول إنسايدر” أن نادي ليفربول الإنكليزي، يفكر في بيع نجمه المهاجم المصري، محمد صلاح، الصيف المقبل، من أجل تأمين “مبلغ كبير”، يمكِّنه من جلب لاعبين آخرين.ونقل الموقع، عن مصادر قولها، أن :”مناقشات داخلية تدور حول بيع صلاح، أو لاعب آخر، تفوق قيمته  50 مليون جنيه إسترليني، من أجل بدء تنفيذ مخطط إصلاح كبير في الفريق على خلفية النتائج الكارثية في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، حيث يحل عاشرا في الترتيب”.ويقول الموقع إن مجموعة “فينواي سبورتس” المالكة للنادي تدير ليفرول على أساس الاستدامة الذاتية، مما يعني أن سلسلة من التعاقدات الجديدة باهظة الثمن، مثل التي نفذها تشلسي، غير واردة دون بيع واحد أو اثنين من الأسماء الكبيرة.وباع ليفربول بالفعل، المهاجم السنغالي البارز، ساديو ماني، الصيف الماضي لتمهيد الطريق لتوقيع المهاجم داروين نونيز، في صفقة كبيرة مقابلة حدثت بالفعل.وسيحتاج النادي إلى رحيل لاعب نجم مماثل لتمكين المدير الفني للفريق، يورغن كلوب من جلب اللاعبين اللازمين لبدء حقبة جديدة.ويضم ليفربول عددا محدودا من اللاعبين الذين تزيد قيمتهم عن 50 مليون جنيه إسترليني، أبرزهم صلاح، بالإضافة إلى لويس دياز، وترينت ألكسندر أرنولد، وحارس المرمى أليسون بيكر، ونونيز.وتدور المناقشات بشأن بيع صلاح، رغم أن اللاعب وقع عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات في الصيف الماضي بقيمة تقارب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

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