اللاعب محمد صلاح يقرر البقاء في ليفربول

اللاعب محمد صلاح يقرر البقاء في ليفربول
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وسط تقارير عن اهتمام سعودي بالحصول على خدماته، أكد مدير أعمال النجم المصري محمد صلاح أن الأخير “ملتزم” بعقده مع ليفربول الإنكليزي.وكتبت صحيفة “الرياضية” السعودية ذكرت، اليوم، أن نادي الاتحاد بطل الدوري الموسم الفائت، قدّم عرضًا لليفربول قدره 52 مليون جنيه إسترليني (60 مليون يورو)، بالإضافة إلى عقد لمدة عامين لصلاح، مقابل 155 مليون جنيه (180 مليون يورو).وقال رامي عباس، وكيل صلاح، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “محمد  يبقى ملتزما مع ليفربول”.وأضاف “لو فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام لم نكن لنجدد العقد الصيف الماضي”.وكان صلاح (31 عاماً) جدّد عقده مع ليفربول 3 سنوات إضافية الصيف الماضي، ويستمر حتى 30 يونيو 2025.وتخلى ليفربول عن لاعبين، هما قائده جوردان هندرسون، والبرازيلي فابينيو إلى ناديي الاتفاق والاتحاد تواليا، بينما انتقل البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع “الحمر” أيضاً.وسجل صلاح 186 هدفا في 305 مباراة مدافعا عن ألوان ليفربول منذ انضمامه من روما عام 2017، وتوج في صفوفه بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنكليزي الممتاز، وكأس إنكلترا، وكأس الرابطة، وكأس العالم للأندية،م والكأس السوبر الأوروبية.ويستقطب الدوري السعودي بعضا من أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات في يناير الماضي، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.وكرت السبحة بعده، فلحق به الفرنسي كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم العام الماضي، ومواطنه نغولو كانتي والجزائري رياض محرز، والبرتغالي روبن نيفيش، وغيرهم.

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