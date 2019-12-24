اللاعب مهند علي لا يشعر بالارتياح في صفوف فريق الدحيل القطري

اللاعب مهند علي لا يشعر بالارتياح في صفوف فريق الدحيل القطري
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رغب مهاجم المنتخب الوطني ونادي الدحيل القطري، مهند علي، بالرحيل من صفوف فريقه القطري في الانتقالات الشتوية المقبلة.وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريح ، إن “اللاعب مهند علي لا يشعر بالارتياح في صفوف فريق الدحيل القطري، لا سيما بعد التعاقد مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش”.وأوضح أن “ميمي ابلغ وكيل اعماله الديد، كرستيان اميلي، بانه يرغب بالرحيل عن النادي”، مشيراً إلى أن “اميلي يسعى الى نقل اللاعب الى أوروبا وبالتحديد الى إيطاليا”.يذكر أن ميمي انتقل الى صفوف الدحيل في الانتقالات الصيفية الماضية.

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