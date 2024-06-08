اللامي:العيد الوطني للصحافة العراقية يجب إظهاره بالصورة المشرقة

اللامي:العيد الوطني للصحافة العراقية يجب إظهاره بالصورة المشرقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي اهمية اظهار الصورة المشرقة للعراق وحملة الاعمار الكبرى التي يشهدها البلد امام الوفود الاعلامية العربية والاجنبية التي ستشارك الاسرة الصحفية احتفالاتها هذا العام ، بالعيد الوطني للصحافة العراقية ، التي تمثل اكثر من ( 50) دولة حول العالم.وذكر بيان لنقابة الصحفيين العراقيين :” ان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ترأس اجتماع اللجنة العليا المكلفة بالتهيئة لاحتفالات العيد الوطني للصحافة العراقية في ذكراه الخامسة والخمسين بعد المائة ، مستعرضا امام اعضاء اللجنة العليا المكلفة من قبل رئيس الوزراء ، اجراءات النقابة بما يتعلق بدعوة واستضافة الوفود والشخصيات من مختلف دول العالم ، والتي تضم وزراء الثقافة والاعلام العرب والاجانب ورؤساء مؤسسات اعلامية عربية ومنظمات اممية تعنى بالصحافة والاعلام ، بالاضافة الى تهيئة كافة المستلزمات اللوجستية والفنية الخاصة باقامة الاحتفالات ، ومن ابرزها الاعداد للاحتفال المركزي الذي سيقام في قاعة الزوراء بفندق الرشيد صباح يوم الاحد 30 حزيران برعاية رئيس الوزراء والمهرجان الاحتفالي لفروع النقابة في المحافظات ، الذي يقام على حدائق شارع ابي نؤاس والاحتفال الجماهيري في المركز الثقافي والاجتماعي ،الف ليلة وليلة ، فضلا عن استضافة اجتماعات الامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب .كما تم بحث ما ستقدمه الجهات الساندة الممثلة لعدد من الوزارات والدوائر الاخرى ، من تسهيلات لانجاح تلك الاحتفالية الوطنية .وضم الاجتماع ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والثقافة والنقل وجهاز المخابرات وقيادة عمليات بغداد وامانة بغداد وشبكة الاعلام العراقي ، بالاضافة الى اعضاء مجلس النقابة .

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