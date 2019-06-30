اللامي يبارك لوزير الداخلية تسنمه مهام الوزارة

بارك نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي لوزير الداخلية الدكتور ياسين الياسري تسنمه مهام الوزارة

وذكر بيان لنقابة الصحفيين ان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي و اعضاء المجلس زار مساء امس وزير الداخلية ياسين الياسري لتقديم التهاني له لتسنمه مهام الوزارة ، حيث اشاد اللامي بدور وزارة الداخلية بكافة مفاصلها وجهود ابطالها في تحقيق الامن والاستقرار مؤكدا ان النقابة سوف تبقى داعمة لعمل الوزارة ومرافقتها في شتى مهام عملها.

من جهته اشاد الوزير بالاسرة الصحفية وبدورها الكبير الذي لا يقل اهمية عن دور قواتنا الامنية في كافة مفاصلها ، لانها كانت شريك اساسي في تحقيق النصر من خلال نقل احداث ساحات القتال وتقديم الشهداء لامن البلد واستقراره ، مؤكدا ان الوزارة ستقدم كافة التسهيلات للصحفيين والاعلاميين وتهيئة البيئة المناسبة لعملهم