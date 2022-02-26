اللا دولة..برهم صالح يصدر عفواً خاصاً عن “تاجر المخدرات” نجل محافظ النجف السابق

اللا دولة..برهم صالح يصدر عفواً خاصاً عن “تاجر المخدرات” نجل محافظ النجف السابق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت وثائق بتوقيع رئيس الجمهورية برهم صالح، اصدار عفو خاص عن احد تجار المخدرات.وبحسب الوثيقة وهي مرسوم جمهوري بتوقيع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح يعفو فيه عن المدان جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق.وبحسب تاريخ المرسوم يظهر ان صالح قد أصدره بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية واقتصار مهامه على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له وفق الدستور العراقي.وكان نجل محافظ النجف السابق قد أدين بتهمة الاتجار بالمخدرات ويقضي محكوميته في أحد السجون العراقية.

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