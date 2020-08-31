اللجنة الأولمبية الدولية تصادق على النظام الداخلي للجنة الأولمبية العراقية

اللجنة الأولمبية الدولية تصادق على النظام الداخلي للجنة الأولمبية العراقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- صادقت اللجنة الأولمبية الدولية على النظام الداخلي، المعدّل، للجنة الأولمبية الوطنية العراقية والأجراءات التي إتخذتها في المؤتمر الاستثنائي الأخير للجمعية العمومية المنعقد في 26 آب الجاري.وذكرت الاولمبية في بيان ، ان “الاولمبية الدولية صادقت في رسالة رسمية بعثتها مساء اليوم الأحد الموافق الموافق للثلاثين من آب الجاري موقعة من جيمس ماكلاود مدير العلاقات في الأولمبية الدولية وجيروم بويفي مدير العلاقات المؤسساتية والحوكمة فيها”.وأكدت ان “الأولمبية الدولية اكدت في رسالتها على ان النظام الداخلي المعدّل للجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد تم إعتماده كوثيقة رسمية لديها”.وأوضحت ان “الأولمبية الدولية صادقت على الجهود التي بذلها رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي وزملاؤه أعضاء الجمعية العمومية في تفهّم المرحلة التي يمر بها المشهد الأولمبي العراقي وسعيهم لتجاوز المرحلة بخارطة طريق تتوافق مع الميثاق الأولمبي والقوانين العراقية المحلية النافذة، ورسالتها في 7 تموز الماضي”.واضافت ان “الأولمبية الدولية اشادت أيضاً على تعاون السلطتين العراقيتين، التنفيذية  والتشريعية، ممثلتين بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عباس عليوي، وتظافر كل الجهود الخيّرة للعبور الى مرحلة أولمبية عراقية قانونية ومنتظمة من دون  تعطيل الأثر الرياضي العراقي”. 

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