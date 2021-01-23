اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) تدعو إلى ترحيل المرتزقة الأجانب

اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) تدعو إلى ترحيل المرتزقة الأجانب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، السبت، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم، الدول المعنية “بالتنفيذ الفوري، لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن”.وأكدت اللجنة العسكرية، “استمرارها في العمل الدؤوب للتنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية وقف تام ومستدام لإطلاق النار في ليبيا وفقاً لاتفاق جنيف”.وحثت “الجهات ذات العلاقة من الطرفين، على تنفيذ التزاماتها، كما نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من البعثة الأممية في اجتماعي غدامس وسرت خلال تشرين الثاني الماضي”.ويأتي بيان اللجنة العسكرية تزامناً مع نهاية مدة الـ 90 يوماً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا.يذكر أن الـ 19 من كانون الثاني عام 2020، شهد توقيع كل من الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والكونغو وبريطانيا وأميركا، وممثلون عن الأمم المتحدة، على خلاصات تتضمن خطة المسار العسكري لإخراج المرتزقة ووقف القتال وتطبيق حظر التسليح على جميع الاطراف في ليبيا. 

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