اللجنة العليا العراقية المصرية تواصل اجتماعاتها في بغداد

اللجنة العليا العراقية المصرية تواصل اجتماعاتها في بغداد
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 بغداد/شبكة خبار العراق- أعلنت وزارة التجارة، الخميس (29 تشرين الأول 2020)، عقد اللجنة العليا العراقية – المصرية اجتماعها في بغداد لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوزارة في بيان ، إنه “لليوم الثاني على التوالي عقدت اجتماعات اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة لمستوى لجنة الخبراء في بغداد”.ووصل وفد مصري رفيع أول أمس إلى بغداد، لعقد اجتماعات اللجنة العليا العراقية – المصرية، وتمهيداً لزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي سيصل إلى بغداد نهاية الشهر الجاري.وكانت اللجنة العراقية المصرية المشتركة قد عقدت يوم أمس أول اجتماع لها في العاصمة بغداد.

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