اللجنة القضائية العراقية – الإيرانية تواصل التحقيق في مقتل المقبورين سليماني والمهندس

اللجنة القضائية العراقية – الإيرانية تواصل التحقيق في مقتل المقبورين سليماني والمهندس
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت اللجنة القضائية المشتركة العراقية – الإيرانية للتحقيق في حادث المطار، اليوم الاربعاء، اجتماعاً في بغداد.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ، ان “اللجنة القضائية المشتركة للتحقيق في حادث المطار الذي ادى الى مقتل ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهم، عقدت اجتماعاً في بغداد”.واضاف البيان، ان “مجلس القضاء الاعلى مثله، رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب، والمشرف القضائي القاضي رزاق كاظم رسن، والمدعي العام خالد رخيص، ومديرعام دائرة الحراسات القضائية رحيم عبد حسن”، موضحا ان “الجانب الايراني مثله رئيس الوفد مصطفى سيد اشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية، والمستشارين القانونيين للوفد، ومستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدولية في وزارة الخارجية الإيرانية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *