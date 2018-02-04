اللكاش:وزير الداخلية تحصيله الدراسي راسب في الصف الثاني متوسط!

اللكاش:وزير الداخلية تحصيله الدراسي راسب في الصف الثاني متوسط!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن التحالف الوطني في مجلس النواب محمد اللكاش، الاحد، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بسحب يد وزير الداخلية قاسم الاعرجي لحين اثبات صحة شهادته الجامعية.وقال اللكاش في بيان له اليوم، ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مطالب بسحب يد وزير الداخلية قاسم الاعرجي وإيقافه عن العمل لحين إثبات شهادته الجامعية”.وأضاف ان “احد الشروط لتوزير اي شخصية هو حصوله على الشهادة الجامعية الأولية او ما يعادلها، وهناك معلومات تفيد بأنه لا يمتلك هذه الشهادة بل تحصيله الدراسي راسب في الصف الثاني متوسط”.وأعلن النائب عن التحالف الوطني محمد اللكاش، الاثنين الماضي، عن عزمه استجواب وزير الداخلية قاسم الاعرجي، تحت قبة مجلس النواب حتى لو بقي يوم واحد في عمر هذا المجلس.

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