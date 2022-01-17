اللهيان: “مصممون” على تشغيل القطار الإيراني تجاه العراق!!

اللهيان: “مصممون” على تشغيل القطار الإيراني تجاه العراق!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، الاثنين، عن مشاركته في الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية التي ستعقد في بغداد قريبا.وقال عبداللهیان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في طهران، “أجرينا محادثات مفصلة مع وزير الخارجية العراقي بشأن متابعة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية”، مؤكدا بالقول “مصممون على تشغيل سكة حديد شلمجة – البصرة في اقرب وقت ممكن لأن هذه القضية تساهم في زيادة تنقلات مواطني البلدين وتبادل البضائع بين العراق وايران”.وشدد عبداللهيان على “تعزیز تعاون اللجنة القضائية المشتركة بين إيران والعراق في متابعة قضية اغتيال سليماني واتخاذ الخطوات التالية بشكل أسرع”.وقال أمير عبد اللهيان: اليوم تبادلنا أيضا وجهات النظر حول آخر تطورات المفاوضات النووية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة 4+1 في فيينا واحدث المستجدات في أفغانستان وآخر تطورات مکافحة الإرهاب في العراق وسوريا.واشار الی المفاوضات الإيرانية السعودية ودور العراق البناء في هذا الصدد، مبينا أن “هناك مجموعة من النقاط الإيجابية والسلبية في ملف العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية”، مضیفا ان “الرياض وافقت الأسبوع الماضي على إصدار تأشيرات لثلاثة من دبلوماسيينا للعمل في منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة”.وأضاف، “سنشارك قريبًا في الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية التي ستعقد في بغداد بجهود رئيس الوزراء العراقي ووزير خارجيتها”.وتابع، “قدمنا مجموعة من المقترحات العملية والبناءة للجانب السعودي في الجولة الأخيرة من المفاوضات”، معلنا أن “وفدي البلدين سيلتقيان في بغداد في القريب العاجل وسيعملان على تنفيذ المرحلة المقبلة من الاتفاقیات”. 

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