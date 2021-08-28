اللهيان يفجر مفاجئة:(300 )مليار دولار حجم الصادرات الإيرانية للعراق خلال السنوات الماضية

بغداد/شبكة أخبار العراق- فتح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السبت، ملف اغتيال ابو مهدي المهندس و قائد فليق القدس قاسم سليماني بقمة بغداد، كاشفا عن حجم الصادرات الايرانية للعراق.وقال عبداللهيان، في كلمته خلال انطلاق أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة : “سعيدون بمشاركتنا في مؤتمر بغداد، وأن العراق يلعب دوراً هاماً في المنطقة”.وأضاف، أن “طهران من أول دول المنطقة اعترفت في العراق الجديد وانها تدعم استقرار العراق ووحدة أراضيه”.وتابع، أن “العراق تضرر كثيراً بفعل ظهور الجماعات الإرهابية”.ولفت إلى، أن “حجم صادراتنا للعراق خلال السنوات الماضية بلغ 300 مليار دولار”.وأكد، أن “طهران قدمت دعما للعراق في مكافحة الإرهاب ونشدد على دعم أمن واستقرار العراق بمشاركة دول الجوار”، مؤكدا أن “طهران تؤكد على تحقيق السلام والتباحث وأن الأمن لا يستتب إلا عبر الثقة المتبادلة بين دول المنطقة”.واشار إلى، أن “امريكا تسبب بالفوضى في المنطقة، وستندم على اغتيال سليماني والمهندس”.