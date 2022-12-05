اللواء الخالدي وجه مراكز الشرطة بالعمل ببطاقة الشكوى من قبل المواطنين

اللواء الخالدي وجه مراكز الشرطة بالعمل ببطاقة الشكوى من قبل المواطنين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عادل عباس الخالدي، اليوم الاثنين، ضباط مراكز الشرطة وضباط التحقيق العمل ببطاقة الشكوى في جميع مراكز الشرطة المحلية.وذكر إعلام الوكالة في بيان ، أنه “حسب توجيهات وزير الداخلية، تفقد اللواء عادل عباس الخالدي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة قاطع حماية المنشآت واقسام ومراكز الشرطة المحلية ضمن الرقعة الجغرافية لقضاء أبي غريب”.واضاف أنه “التقى الخالدي بالضباط والمراتب موجهاً اياهم بتقديم المساعدة لجميع المواطنين وانجاز معاملاتهم خصوصاً عند المراجعة الى مركز الشرطة”، مؤكدا “على العمل ببطاقة الشكوى والتي هي ضمان لحقوق المواطنين في انجاز معاملاتهم”.وأشار الى أن “الوكيل اشرف ميدانياً على سير العمل مبدياً ملاحظاته وتوجيهاته والتي من شانها رفع القدرة والقابلية لجميع الضباط والمراتب وتطوير العمل الامني والشرطوي، وكذلك التقى بمجموعه من المواطنين داخل مركز الشرطة واستمع شخصياً لمناشداتهم وشكاواهم و امر بانجازها فوراً وفق القانون فكلنا نعمل يداً واحده لخدمة الجميع”.وتابع البيان أنه “في ختام الجولة اوضح الوكيل ان ابواب وكالة شؤون الشرطة مشرعة لكل ممن لديه طلب او شكوى او مناشدة وسوف يتم استقبال وانجاز اياً منها وفق القانون والضوابط الإدارية”.

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