اللويزي:صفقة بين الفياض والبارزاني بمباركة إيرانية لتعيين “المرعيد”محافظا لنينوى!

اللويزي:صفقة بين الفياض والبارزاني بمباركة إيرانية لتعيين “المرعيد”محافظا لنينوى!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، الثلاثاء، عن تفاصيل اتفاق سياسي جرى بين رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيس حركة عطاء فالح الفياض بشأن منصب محافظ نينوى الجديد، فيما اشار إلى دخول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وخميس الخنجر على خط المنافسة.وقال اللويزي في تصريح  صحفي، إن “الاتفاقات السياسية بشأن منصب محافظ نينوى اصبحت بين القيادات السياسية حيث تم الاتفاق بين فالح الفياض ومسعود البارزاني على دعم مرشح حركة عطاء (برئاسة فالح الفياض) منصور المرعيد”، مبينا أن الأخير “هو الاقرب لتولي المنصب في حال بقاء مجلس المحافظة بسبب امتلاكهم مقاعد كافية”.وأضاف ان “النائب احمد الجبوري هو منافس قوي ايضا على المنصب حيث يحظى بدعم خميس الخنجر وابو مازن (رئيس كتلة المحور أحمد الجبوري) وشخصيات سنية اخرى”، مشيرا إلى “دعم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مرشحا آخر لم يتم الافصاح عن هويته لغاية الان”.ولفت اللويزي إلى أن “مجلس النواب تسلم مشروع قرار تجميد عمل مجلس محافظة نينوى وفي حال تم ذلك فان المحافظة سيعين من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”، مرجحا أن “يقوم عبد المهدي تكليف مزاحم الخياط لشغل منصب المحافظ نظرا لاستقلاليته”.واكد اللويزي، ان صفقة الفياض البارزاني بتعيين المرعيد محافظا لنينوى مقابل اعادة سيطرة البيشمركة على المناطق المختلف عليها وهذا الاتفاق جاء بدعم ايراني لبقاء الحشد ومرور الشاحنات الايرانية عبر طرق نينوى وصولا الى ميناء اللأذقية السوري.

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