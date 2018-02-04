اللويزي:صفقة سياسية لتبرئة وزيري الكهرباء والاتصالات من سرقة المال العام

اللويزي:صفقة سياسية لتبرئة وزيري الكهرباء والاتصالات من سرقة المال العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رهن  النائب عن اتحاد القوى عبد الرحمن اللويزي, الأحد, تصويت مجلس النواب بالقناعة من عدمها على أجوبة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بالمفاوضات السياسية الجارية بشأن استجواب وزير الاتصالات حسن الراشد, كاشفا عن عدة عوامل للتصويت بالقناعة من قبل التحالف الوطني.وقال اللويزي في تصريح  صحفي له اليوم، إن “التصويت بالقناعة من عدمها  بشأن استجوب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي مرتبط بالمباحثات السياسية والمساومات بين اتحاد القوى والتحالف الوطني”.وأضاف أن “اطرافا في اتحاد القوى ستساوم على التصويت لصالح وزير الاتصالات المستجوب حسن الراشد في حال تصويت التحالف الوطني على إبقاء وزير الكهرباء قاسم الفهداوي كتبادل للمنافع”. وتابع اللويزي، أن “اسبابا اخرى تمنع التحالف الوطني من التصويت ضد الفهداوي بضمنها الخشية من احتساب قضية الاستجواب للنائب المستجوب حنان الفتلاوي انتخابيا.

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