اللويزي:5 وحدات إدارية من محافظة الموصل ما زالت تحت سيطرة البيشمركة

آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، الاثنين، أن هناك 5 وحدات إدارية من أصل 30 وحدة في محافظة نينوى لم يتم تسليمها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى بغداد وفق الاتفاقية انسحاب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها.وقال اللويزي في تصريح صحفي له اليوم، إن “الوحدات الإدارية التي لم تُسلم من قبل حزب البرزاني إلى بغداد هي الوحدات القوش والشيخان والكوير وزمار والفايدة”، مشيرا إلى أن “اغلب مناطق سهل نينوى تُسيطر عليها القوات الأمنية بنسبة 80 %”.وأضاف أن “الأهالي الذين تم التجاوز على أراضيهم من قبل حزب البرزاني لم يقف الأخير معهم عند دخول العصابات الإرهابية”، مشيرا إلى أن “المرحلة المقبلة تحتاج محافظة نينوى إلى مشروع مصالحة حقيقية بين العشائر العربية لبناء المحافظة وإعادة الحياة لها”.