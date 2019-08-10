اللوگي هو الانسان الذي يطبل ويلمع صورة المسؤول القبيحة

اللوگي هو الانسان الذي يطبل ويلمع صورة المسؤول القبيحة
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بقلم:غزوان الثابت

محو اللوگيه

سيكون هاشتاگ لمحاربة المطبلين مهما كانت عناوينهم ، انهم مصابين بمرض ” العبيد الجدد ” مجموعة تظهر خلاف ما تبطن ، اشخاص عادو للجاهليه بعد 1400 سنة لكن بطريقة مختلفه فـهم يعبدون البشر الطغاة و المسؤول الظالم الذي لا يغير واقع المدن المنهكة ، هم فئة يحتاجون وقت طويل لتغيير عقولهم التي غسلت و لابد ان تصبر كثيرا عليهم ليفهمو ان كرامة الانسان لا تباع لا تشترى ولا يساوم عليها اطلاقا.

ايها الانسان انت حر ، ليس لاحد فضل عليك غير الله

لا تمجد و لا تطبل ولا تكتب لمسؤول واجبه الاول والاخير خدمتك و اعمار مدينتك وكلا الامرين لم يحدثا بعد ومنذ سنوات وانت مهمل كأنك بلا حق تعيش بلا خدمات .

#محو_اللوگيه هاشتاگ سوف يستخدم لاجل صحوة ضمير ووضعه في كل منشور يكتب وصوره تنشر لـواقعنا المرير.

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