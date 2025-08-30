المالكي:إصدار أوامر تعيين السفراء الجدد ضرورة إيرانية لدعم مشروع المقاومة الإسلامية واحتراما لأمر خامنئي

المالكي:إصدار أوامر تعيين السفراء الجدد ضرورة إيرانية لدعم مشروع المقاومة الإسلامية واحتراما لأمر خامنئي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون الولائي نوري المالكي، السبت، أن التصويت على قائمة السفراء يجب أن يمضي قدما تنفيذا لامر خامنئي.وقال المالكي في حديث صحفي: “عانت سفاراتنا في الخارج منذ فترة طويلة من بطىء في خدمة المشروع الإسلامي المقاوم “، مشيرا الى أنه “في إطار الجهود لمعالجة هذا الخلل، جرى التصويت في مجلس النواب على قائمة السفراء بطريقة “الغصب” من قبل رئيس البرلمان وبدون قراءة حتى اسماء السفراء لان الحاجة الجهادية تتطلب ذلك.وأضاف أن “هذا الإجراء أدى إلى بروز اعتراضات على عدد من المرشحين، سواء لجهة شمولهم بقانون المساءلة والعدالة، أو بتهم تتعلق بالفساد، أو قضايا ترتبط بقيود جنائية أو غيرها”.وأشار المالكي الى أن “التصويت على قائمة السفراء يجب أن يمضي قدما احتراما لامر خامنئي، .والأربعاء الماضي، اعتبرت بعض الكتل النيابية، التصويت على قائمة السفراء الأخيرة، مخالفة دستورية “صارخة” لعمل البرلمان ونظامه، فيما وصفت قائمة السفراء بـ”قائمة العوائل”، مشيرة إلى أن التصويت على القائمة تم بشكل “مباغت”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *