المالكي:إيران أبلغتني بأن عدد مقاعد ائتلافي في الانتخابات الأخيرة هي (59) مقعداً!!

المالكي:إيران أبلغتني بأن عدد مقاعد ائتلافي في الانتخابات الأخيرة هي (59) مقعداً!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، نقطة الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، كاشفاً عن إبلاغه من قبل دول معينة بأن الانتخابات الأخيرة “زوُرَت”، وإن عدد مقاعد ائتلافه هو “59” مقعداً.وقال المالكي في حديث متلفز ، “أين هي الانتخابات التي تمثل حقيقةً إرادة الشعب؟”، مضيفاً “أنا اُبلغت من قبل إيران أن الانتخابات زوُرَت وانتم (دولة القانون) مقاعدكم 59(مقعداً)”.واعتبر المالكي، أن “العلاج الذي يمكن أن يستقر عليه البلد هو نظام الأغلبية”، في حين أشار إلى أن نقطة الاختلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري “هي نهج الإقصاء  والتهميش والإلغاء”.ولدى سؤاله عن قرار التيار الصدري بتجميد المفاوضات مع الكتل السياسية، أجاب قائلاً إن “المفاوضات متوقفة”. 

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