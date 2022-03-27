المالكي:الثلث المعطل أنتصر على التحالف الثلاثي!

المالكي:الثلث المعطل أنتصر على التحالف الثلاثي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، الى حوار سياسي شامل لتجاوز الأزمة السياسية.وقال المالكي في تصريح لوسائل اعلام، إن “تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية يعد انتصارا للثلث الضامن للعملية السياسية وحقوق محافظات الجنوب والوسط”.وأضاف، أن “قوى الاطار التنسيقي لن تقبل بدفع أي مكون من مكونات الشعب العراقي نحو المعارضة”، داعيا الى “تصحيح المسيرة السياسية واجراء حوار سياسي شامل لمعالجة الأزمة السياسية”.وأجل مجلس النواب، انتخاب رئيس الجمهورية الى الاربعاء المقبل، بعد فشل قوى التحالف الثلاثي بتحقيق النصاب اللازم للتصويت على مرشح الرئاسة.

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