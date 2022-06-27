المالكي:العراق سيكون أفضل بدون الصدر

المالكي:العراق سيكون أفضل بدون الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، مع سفير المملكة المتحدة لدى العراق  مارك برايسون ريتشاردسون مستجدات الاوضاع السياسية والحوارات الجارية من اجل اتمام الاستحقاقات الدستورية .وقال المالكي، في بيان ، على هامش لقاءه السفير إن “العراق حريص بشدة على تعزيز علاقاته مع دول العالم كافة”، مشددا على اهمية “زيادة التعاون بين بغداد ولندن في مختلف المجالات”.وبين أن “البلاد مقبلة على عملية إصلاح اقتصادي وتحقيق التنمية بعد تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية طموح الشعب العراقي “.واشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى ان “العراق بحاجة إلى دعم جميع القوى الوطنية في توحيد الجهود  وتغليب المصلحة العامة “.بدوره اعرب السفير ريتشاردسون حرص بلاده على “تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية مع العراق”، مؤكدا أن “بريطانيا تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف”.

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