المالكي:تفاجئت بترشيح علاوي لرئاسة الوزراء!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- ادلى رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، بأول تعليق له على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.وذكر المالكي، في حوار متلفز، “تفاجئنا بترشيح محمد علاوي لرئاسة الوزراء خلفاً لعادل عبد المهدي”.وأضاف “يبدو ان ترشيحه تم بالاتفاق بين تحالفي الفتح وسائرون”.وتابع “رؤيتنا انه كان يجب ترشيح علاوي بالاتفاق بين الكتلة الأكبر وباقي القوى الوطنية، وليس لدينا اعتراض على الترشيح”.ويوم الخميس الماضي، أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، عدم رفضه التصويت على كابينة المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، معرباً عن أمله التزام الأخير بتعهداته وبخلافه سيتوجه الائتلاف للمعارضة.وذكر الائتلاف، في بيان ، أنه “يؤكد عدم سماعه بما يسمى (مشروع قوى الاعتدال) الساعي لعدم التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي”.وأضاف البيان، أن “الائتلاف لا يرفض التصويت على الكابينة الوزارية اذا كانت الخيارات وترشيحات السادة الوزراء منسجمة مع مبدأ رفض المحاصصة، والترشيحات مطابقة للمعايير الدستورية والقوانين النافذة واختيار الكفاءات الوطنية”.وأكد دولة القانون، أن “ليس لديه مطالب خاصة بالحصص، والوزارات، ويرفض منهج بعض الكتل التي تعلن عدم مطالبتها بحصة، وفِي الواقع تضغط على رئيس الوزراء المكلف لمنحهما حصصا ومواقع ووزارات”.وأعرب الإئتلاف عن أمله بأن “يلتزم المكلف محمد علاوي بتعهداته وصلاحياته ولا يخالفها، لاننا حينذاك سيكون موقفنا مع المعارضين من اجل التصحيح والتقويم”.